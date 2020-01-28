Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, TAB Gıda ile bir sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu anlaşmanın kendilerine ciddi bir kaynak oluşturacağını dile getirirken “Bizim rakip iki kulübümüz imzaladığında taraftarımız bazı tepkilerini bizlere ilettiler. Taraftar başka gıdaya gideceğiz dediler. Biz oysa görüşüyorduk. Ben taraftarlarımıza derim ki lütfen kafanızdaki bariyerleri kaldırın. Yaptığımız uzun görüşmeler sonucunda en iyi imkânlarla bizlerle iş birliğine imza attılar. Bu anlaşma ile Galatasaray, sponsorluk ve mali destek açısından çok ciddi bir kaynak oluşturdu. Anlaşma beş senelik ve sağlıklı bir anlaşma. Galatasaray her menüden 1,6 TL gelir alacak” diye konuştu.

Elâzığ için kampanya

Elâzığ’da meydana gelen deprem sebebiyle yardım kampanyası başlattıklarını sözlerine ekleyen Cengiz, anlaşmadan hedefledikleri rakamın sorulması üzerine, “Günlük 300 milyon adet ciroları var. Yüzde 40’ını alsak 120 milyon. Yüzde 10’unun girdiğini sayarsanız 12 milyon gibi bir rakam yapıyor. Bizim reel hedefimiz ise yıllık 2,5 milyon TL” dedi. Şampiyonluk yarışına da değinen Cengiz “Konya galibiyetiyle mutlu olduk. Ben iki yılda 25 saat mutlu olduğumu hatırlamıyorum, şampiyonluk dâhil. Hep 10-12 saat. Mutlaka önemli ve çözümlememiz gereken bir mesele çıkmıştır. Bu yarış da çok güzel bir yarış. İnşallah ipi hep göğüsleyen Galatasaray olur” diye cevap verdi.

TERRA'YA VEDA

Mustafa Cengiz, TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu ile birlikte sponsorluk anlaşmasına imza attı. Cengiz eski sponsor Terra Pizza'yla 1 milyon 150 bin lira karşılığında sözleşmeyi feshetti.

Bir döndüler pir döndüler

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının büyük bölümünde forma giyemeyen Radamel Falcao ile devre arasında sahalara dönen Emre Akbaba, sergiledikleri performansla ön plana çıktı. Sakatlığının geçmesiyle ilk yarının son haftalarında formasına kavuşan Falcao, ligde son üç maçta dört defa ağları havalandırdı. Emre Akbaba ise sahalara döndükten sonra çıktığı üç resmî karşılaşmada da gol atmayı başardı.

Nzonzi Rennes’e

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması beklenen Steven Nzonzi'de flaş bir gelişme yaşandı. Fransa basınından L'Equipe, futbolcunun Rennes ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Ligue 1 ekibinin transferi tamamlamak için Roma ile görüşmelere başladığı bilgisi verildi. Nzonzi'nin kısa süre içinde Rennes ile sözleşme imzalayacağı kaydediliyor.

O KONU KAPANDI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan’ın transferi için Fatih Terim’le yaşadığı krizle ilgili soruya “O konu artık kapandı” cevabını verdi. Teknik direktör Fatih Terim de önceki gece Konyaspor maçının ardından konuyla ilgili sorulara “Ben cevabı 19.05’te attığım Tweet’le cevap verdim” demişti. Böylece iki taraf arasındaki ateşkes anlaşması resmiyete dökülmüş oldu.

Herkes biliyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili polemiklerin sorulması üzerine “Şu anda bir sponsorluk anlaşması ve yardım kampanyasıyla ilgili toplandık. Bu konuda yorumda bulunmak istemiyorum. Kamuoyu zaten neyin ne olduğunu görüyor” cevabını verdi.