Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde toplam yedi takımda görev alırken hiçbiri ile iki sezonu tamamlayamadı. Süper Lig’in 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor’un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başlayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, 12. haftada devraldığı görevi 26. haftada bıraktı. 2014-15 sezonunun 15. haftasında Sivasspor’un başına geçen Yalçın, ertesi sezon ilk dokuz haftada galibiyet göremeyince istifa etti. Aynı sezonun son üç haftasında Gaziantepspor’u çalıştıran Sergen Hoca, bir galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından görevinden istifa etti. Kayserispor serüvenine 2016-17 sezonunun 17. haftasında başlayan Sergen Yalçın, üst üste aldığı Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetlerine rağmen sonrasındaki kötü sonuçlar sebebiyle 28. haftada bir defa daha görevini bıraktı.

Kısa maceralar

Ertesi sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un başına geçen Sergen Yalçın, ilk beş haftada üç beraberlik, iki mağlubiyet aldı. Takımı Türkiye Kupası’na 3. Tur’da 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor’a 4-2 yenilerek veda edince istifa etti. Aynı sezon son 10 haftada Konyaspor’u çalıştırdı ve topladığı 15 puanla yeşil-beyazlıların ligde kalmasını sağladı ama yine görevinden ayrıldı. Geçtiğimiz sezon 13. haftada Alanyaspor macerasına başladı. Takımıyla sezonu dokuzuncu tamamladı ve kariyerinin en iyi lig sıralamasını yakaladı. Sezonun sona ermesinin ardından yönetim ve Sergen Yalçın sözleşme için anlaşamayınca yollar ayrıldı. Son olarak sezona Yeni Malatyaspor’da başlayan Yalçın, ilk yarıyı 24 puanla sekizinci bitirirken, takımıyla Beşiktaş’ı Vodafone Park’ta 2-0 mağlup etmişti.

RAKAMLARLA SERGEN YALÇIN

l En fazla galibiyeti de mağlubiyeti de ikinci takımı Sivaspor’da gördü (29 maç, 13 galibiyet, 9 mağlubiyet).

l İlk takımı Gaziantepspor’da en iyi puan ortalamasını yakaladı (1,83)

l Hocalığında 141 maça çıktı. 49 galibiyet, 47 yenilgi ve 45 beraberlik yaşadı.

l Bir sezonda en çok Alanyaspor’un başında maça çıktı (22 maç, 8 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet).

l En az Eskişehirspor’da görev yaptı (6 maç, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet).

l Teknik direktör olarak Beşiktaş’a karşı yedi maça çıktı (1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet).

l Hocalığında iki defa galip geldiği Fenerbahçe karşısında en çok mağlubiyeti yaşadı (6).

Transferini Oğuzhan açıkladı!

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçtiğini kulübünden önce Oğuzhan Özyakup açıklamış oldu. Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup, transferiyle ilgili Sergen Yalçın ile görüştüğünü ifade ederek yönetime ‘gol’ attı.

Salon Sergen diye inledi

Beşiktaş Sompo Sigorta Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında ağırladığı Neptunas'ı 76-69 mağlup ederek play-off'u garantiledi. Maç öncesi salon Sergen Yalçın tezahüratlarıyla inlerken karşılaşmayı Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman'a hesap sorsana" ve "Beşiktaş'ın çocuğu Ahmet Nur Çebi" tezahüratları yaparken Elazığ ve Malatya atkılarını salona attı. Temsilcimiz 7. galibiyetini alırken McKissic 23 sayı, 10 ribauntla maça damgasını vurdu. Diğer sonuçlar: Anwil-Bandırma: 84-89. Eurocup Erkekler: Tofaş-Joventut Badalona: 91-76. Kadınlar Euroleague: Çukurova-Bourges: 50-88.

Kural hatası var tekrar oynansın!

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçının kural hatası sebebiyle tekrarlanması için yazılı talebini TFF’ye iletti. İzmir’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek’in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü. Yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de başvurusunda maçın yeniden oynanmasını talep etti.

OZZY VEDA ETTİ

Sergen Yalçın ‘kal’ dedi kalmadım!

∂ Oğuzhan Özyakup, dün Feyenoord’a imza atmak üzere Hollanda’ya gitti. Beşiktaş’ta hayal kırıklığı yaşatan tecrübeli oyuncu “Transfer kararımı ben daha önceden vermiştim. Sergen Yalçın geldi, kendisiyle ufak tefek görüşmeler oldu ama fikrim değişmedi. Başkan gitti, hoca gitti… Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepler de var. Ailem Hollanda’da... Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda’ya gidiyorum” dedi. Oğuzhan’ın kalan yıllık ücretinin (5,4 milyon lira) yarısını Feyenoord ödeyecek. Siyah-beyazlılar 200 bin avro da kiralama ücreti alacak.

KİRALIK OLARAK

Orkan A.Gücü’ne

∂ Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen ama istenilen performansı sergilemeyen Orkan Çınar, Ankaragücü ile prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki oyuncu kulüplerin kiralama bedelinde anlaşmasından sonra sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

AÇIKLAMA YAPACAK

Avcı sessiz kalmıyor

∂ Görevine son verilen Abdullah Avcı sessizliğini bozacak. Kısa bir tatile çıkacak olan tecrübeli teknik adam, dönüşte bir basın toplantısı düzenleyerek Beşiktaş’ta yaşadıklarını anlatmaya karar verdi. Avcı’nın özellikle futbolculara kızgın olduğu biliniyor.

GÖZTEPE’DEN TEPKİ

Skandal olur

Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya, Beşiktaş’ın kural hatası başvurusuyla ilgili olarak “Böyle bir gerekçeyle maç tekrarı gerçekleşirse Türkiye’de her maçın tekrarı için ihtimal doğar ve bu yönetilebilir bir durum değildir. Tam bir skandal olur” dedi.