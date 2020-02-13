Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da dün şubat ayı divan kurulu toplantısı vardı. Başkan Mustafa Cengiz’in katılmadığı toplantıda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak önemli mesajlar verdi. “Birlik olursak, Galatasaraylıların başaramayacağı hiçbir şey yok. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var” diyen Albayrak “Biz eleştirilerden ders çıkarıyoruz. Bu yönetim nasıl Florya’yı terk etmediyse size söz veriyorum o Ada’yı da halledeceğiz. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır” dedi ve devamında “İki sezon şampiyon olduk. Herkesin ‘bir şey yapamaz’ dediği takımlar şampiyon oldu. Allah’ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız” ifadesini kullandı.



> Sadece ocak maaşı

Kulübün sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Albayrak, “Futbolcu kardeşlerimizin sadece ocak maaşları ödenmemiştir. O da 10 gün gecikmiştir. Allah’ıma şükür olsun ki geldiğimizden beri çalışan kardeşlerimizin maaşlarını tam zamanında yatırdık. Galatasaray’ın borcu, artık yönetilebilir bir duruma gelmiştir. Her transfer döneminde aldığımız ile sattığımız arasında bir milyon avro kârımız var. Gelecek sezon başında güzel şeylere imza attığımızı göreceksiniz. Gelecekte büyük transferler olmayacak, genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray’ın geleceğini oluşturuyoruz” diye konuştu.