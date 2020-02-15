Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

3. dakikada sağ kanattan Hadi Sacko’nun ortasında ceza sahası içinde Oscar Estupinan’ın kafa vuruşunda top kalenin hemen üstünden auta çıktı.

6. dakikada Denizlispor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişen vuran Hadi Sacko’nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.

33. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah’ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Emre'nin sol kanattan ortasında arka direkte Mesanovic kafayla topu indirdi. Topu önünde bulan ve dönerek vuran Kravets’in şutu kaleci Stachowiak’da kaldı.

69. dakikada sol kanattan Mensah'ın yaptığı ortada ön direkte topa yükselen Sapunaru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

75. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Özgür'ün ortasında ceza sahası içinde Rodallega’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’da kaldı.

90. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasında arka direkte bulunan Mustafa Yumlu’nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.