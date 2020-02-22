Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Fenerbahçe derbisi öncesinde Fatih Terim ve kurmayları taktik planını büyük oranda şekillendirdi. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda rakibin şifrelerinin çözümü üzerinde duruldu. Tecrübeli teknik adam galibiyet reçetesini üç ana maddede toplayarak, taktik antrenmanlarda oyuncularına ezberletti.

1-Fenerbahçe’nin önde baskısı ve iştahlı oyunu kırılacak. Geriden oyun kurulurken ayağa kısa ve seri garanti paslar atılacak, sarı-lacivertlerin öne çıkması sağlanacak. Daha sonra baskı atlatılıp rakip eksik yakalanarak Fenerbahçe yarı sahasını hızlıca geçiş sağlanacak.

2-Hücum geçişlerini kilit nokta olacak ve özellikle atağa çıkarken pas hatası yapılmayacak. Orta sahadan, kanat oyuncularına atılacak ters toplar ile de tarihî rakibin savunma düzeni bozulacak.

3-Bitirici vuruş için de kanatlara beklerden destek gelecek Forvet oyuncuları da sürekli hareket hâlinde olup boşluk arayacak. Jailson’un arkasına yapılacak koşularla rakip hataya zorlanacak.



> Vedat Muriç tedbiri

Hücum yönü böyle... Peki ya işin savunma tarafı... Fenerbahçe hücumlarını durdurmak için de Terim’in şablonu hazır. Bu konuda Donk’a özel bir görev veren Fatih Hoca, Hollandalı savunmacısını Vedat Muriç ile adam adama oynatacak. Özellikle yan toplardan Muriç’in bulabileceği hava topları ile oluşabilecek tehlikeler, Donk ile kesilmeye çalışacak.



OTELDEN MAÇA

Bir gece önce kamp

Sarı-kırmızıların derbi programı belli oldu. Fatih Terim yarın akşam yaptıracağı antrenman sonrası takımı Fenerbahçe maçı öncesi kampa alacak. Ve takım daha önceki senelerde olduğu gibi köprüye yakın lokasyon olan Zincirlikuyu civarındaki bir otelde kampta olacak.

KARAR ÇIKMADI

Bilirkişi ertelemesi

Galatasaray, yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı, başkan Mustafa Cengiz’in de ferî müdahil olarak katıldığı dava, “hâkimin çekilmesi” talebinin değerlendirilmesi ve bilirkişinin raporunun beklenilmesi için 24 Nisan’a ertelendi.



Beş maçlık bilet satışta

Galatasaray sezonun geriye kalan bölümü için evinde oynayacağı beş maçı içeren bilet kampanyası başlattı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk hesapları yaptıkları bu dönemde satışa çıkan kombine biletlerin fiyatları 650 TL- 4.350 TL arasında değişiyor.



TEK EKSİK LEMİNA

Aslan’da Fenerbahçe maçı öncesinde tek eksik Lemina. Malatya maçının son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Gabonlu yıldızın tedavisi sürüyor. Bir süredir sakat olan ve takımdan ayrı kalan Saracchi, Falcao ve Andone’nin durumu ise iyi. Üç isim de şans verilmesi hâlinde derbide oynayabilecek durumda.