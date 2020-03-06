Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 16.00’da Sivas’a hareket ederek maç öncesi bu kentte kampa girecek.