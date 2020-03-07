Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GAZİANTEP FK 1-1 TRABZONSPOR

70' Trabzonspor'da Ekuban çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi.

63' Güray Vural uzaklardan şansını denedi top üstten dışarı çıktı.

60' Trabzonspor'da Ndiaye çıktı yerine Guilherme girdi.

53' GOL Kayode

İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi

35' Trabzonspor atağında Nwakaeme ceza sahası dışından şutunu çekti savunmaya çarpan top kaleci Günay'da kaldı.

29' Trabzonspor etkili geldi! Sol kanattan gelen ortada ceza yayı üstüne seken topa gelişine vuran Da Costa topu farklı şekilde üstten auta gönderdi.

26' Maxim'in ceza sahasına ortasında Djilobodji topa dokunmadı. Aut.

25' Rakibini çekerek durduran Sosa sarı kart gördü.

22' Kamil Ahmet sağ kanattan topla çizgiye kadar ilerledi ve ortasını yaptı. Onun ortasında Ekuban topa iyi yükselerek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

17' Sörloth'un sol kanattan ortasına ceza sahasında Ekuban vurdu ama etkisiz şut auta çıktı.

13' Novak, sol kanattan uzun pasla topu Sörloth ile buluşturmak istedi. Ancak top kaleci Günay'da kaldı.

11' Gaziantep FK etkili geldi! Sağ kanattan ceza yayı üstüne çıkarılan topta Andre Sousa yerde sert bir şut çekti top yandan dışarı çıktı.

7' Trabzonspor gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Nwakaeme kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci Günay gole engel oldu.

6' Maxim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer şutunu çekti. Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.

4' Maça iki takım da temkinli başladı. Henüz net bir pozisyon yok.

1' Maç başladı.

STAT: Gaziantep Kalyon Stadyumu

SAAT: 17:00

HAKEM: Halis Özkahya

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Alin Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Kayode, Kenan Özer

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir