Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de sahibini arayan teknik direktörlük koltuğu için adaylara netleşmeye başladı. Göreve geldiği günden bu yana dört teknik adamla yolları ayıran Başkan Ali Koç’un gözdeleri Alman Roger Schmidt ile Hırvat Zlatko Dalic’ten olumsuz cevap gelince planlar değişti. İki lejyonerin de kariyer planlamasında Türkiye’nin olmaması Fenerbahçe’nin elini asıl zayıflatan ekonomik sıkıntılar oldu. UEFA ile finansal fair play anlaşması olan Fenerbahçe, TFF lisans kurulu harcama limitleri sebebiyle de temasa geçilen hocalara talep ettikleri transfer bütçesini sunamadı. Başkan Vekili Semih Özsoy önceki gün yaptığı açıklamada “Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini çok iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz” ifadesinde bulunarak ipucunu verdi.

Sezon böyle bitebilir

Adı Fenerbahçe’yle anılan Abdullah Avcı’yla görüşmediklerini vurgulayan Semih Özsoy, “Aklımızda olan bir isim değil” sözleriyle tecrübeli teknik adama kapıyı tamamen kapatırken, sarı-lacivertlilerin Mircea Lucescu ile Erol Bulut arasında bir tercih yapacağı öğrenildi. Beşiktaş ve Galatasaray’la şampiyonluklar yaşayan, Shakhtar’la kupa koleksiyonu yapan 74 yaşındaki Luce, millî takımdaki tartışmalı performansından beri takım çalıştırmadı. Rumen hoca, Fenerbahçe’den haber bekliyor. Malatya’daki başarısını Alanya’da devam ettiren Erol Bulut da futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı takımın başına geçmeye can atıyor. Ancak sezonu Alanya’da tamamlamak istiyor. Yönetimin önceliği Bulut’a verdiği ifade ediliyor.

BAŞKAN DESTEĞİ

Size güveniyorum

∂ Ersun Yanal’la yolları ayıran Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli ikiliye ellerini taşın altına koydukları için teşekkür eden Koç, “Takımı bir an önce toparlayın. Benim size güvenim tam” dedi.

KRUSE ÜZGÜN

Trabzon’a yetişeceğim

∂ Denizli maçında sakatlanan Max Kruse, sosyal medya hesabından, “4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım, gerçekten çok üzgünüm. Ama hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız kupa maçında sahada olmak istiyorum” açıklaması yaptı.

GERİ DÖNÜYOR

Rodrigues sevinci

∂ Konya deplasmanında Altay, Serdar, Ozan, Tolgay’dan cezaları, Falette ve Kruse’den sakatlıkları sebebiyle faydalanamayacak olan F.Bahçe’ye Rodrigues’den iyi haber geldi. A.Gücü deplasmanı öncesi sakatlanan Garry’nin Konya’da forma giyebileceği belirtildi.

Taktik çalışıyorlar

Fenerbahçe idmanlarında artık ağırlık taktik çalışmalarda. Antrenörler Zeki Göle ile Volkan Demirel, Ersun Yanal’ın aksine bu çalışmalara yoğunlaşmış durumda. Sarı-lacivertliler özellikle kanat organizasyonları ve duran top çalışmaları yapıyor. Serbest atışlarda Mehmet Ekici ön plana çıkarken, son iki resmî maçta atılan gollerde bu idmanların meyveleri toplanıyor.