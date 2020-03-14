Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor organizasyonlarına büyük darbe vurdu. NBA başta olmak üzere FIBA ve Euroleague’in aldığı kararla basketbol tamamen dururken, futbol da bundan nasibini aldı. EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesini salı günkü toplantıda karara bağlayacak olan UEFA, önümüzdeki hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Virüsün yaygın olduğu İtalya’da Serie A’dan sonra İspanya, Portekiz, Norveç ve Hollanda ligleri önceki gün ertelenmişti. Bu furyaya dün de İngiltere, Fransa ve Almanya eklendi.

Giderek yayılıyor

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, Fransa Kupası finalinin de dâhil olduğu spor müsabakalarının askıya alındığını açıkladı. Almanya Bundesliga da dün alınan kararla önümüzdeki haftadan itibaren maçların 2 Nisan’a kadar askıya alındığını duyurdu. Almanya’da Türk kökenli hakem Deniz Aytekin ile Hannover 96’nın genç oyuncusu Timo Hübers’te virüse rastlanmıştı. Arsenal’in hocası Mikel Arteta’nın testinin pozitif çıkması ayrıca bazı takımlarda oyuncularda da virüs tespit edilmesinin ardından İngiltere Premier Lig de 4 Nisan’a kadar askıya alındı.

LİTVANYA LİGİ BİTİRDİ

Zalgiris şampiyon

∂ Litvanya’da spor faaliyetleri virüs sebebiyle durdurulurken liglerin nasıl tescil edileceği konusu gündeme gelmişti. Litvanya Basketbol Federasyonu koronavirüs sebebiyle ligin sona erdiğini 24 maçta 22 galibiyetle lider durumda olan ve en yakın rakibi Rytas’tan beş galibiyet fazla alan Zalgiris Kaunas’ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

Koronavirüs vakaları

Hudson-Odoi (Chelsea)

T. Hübers (Hannover)

J. Horn (Hannover)

T. Thompkins (R. Madrid-Basket)

R. Gobert (Utah Jazz)

D. Mitchell (Utah Jazz)

L. Kilian (Paderborn)

M. Arteta (Arsenal Menajeri)

D. Vlahovic (Fiorentina)

M. Gabbiadini (Sampdoria)

M. Thorsby (Sampdoria)

La Gumina (Sampdoria)

A. Ekdal (Sampdoria)

O. Colley (Sampdoria)

D. Rugani (Juventus)

TSYD’DEN ÇAĞRI

Şifresiz yayınlayın!

∂ Türkiye Spor Yazarları Derneği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu. Salgın nedeniyle cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engelleme amacıyla nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etti.

Salgına karşı yedi tedbir

Liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini duyuran TFF, yedi maddelik tedbir kararını açıkladı. Buna göre oyuncuların seremonide tokalaşmasının yasaklanması, refakatçi çocuk uygulamasının kaldırılması, statların dezenfekte edilmesi gibi tedbirler açıklandı.

Hangi lig ne durumda?

İtalya Ertelendi

Almanya Ertelendi

Fransa Ertelendi

İngiltere Ertelendi

İspanya Ertelendi

Portekiz Ertelendi

Hollanda Ertelendi

Belçika Ertelendi

İskoçya Ertelendi

İsviçre Ertelendi

Norveç Ertelendi

İrlanda Ertelendi

Macaristan Ertelendi

Slovakya Ertelendi

Yunanistan Ertelendi

Danimarka Ertelendi

Romanya Ertelendi

Polonya Ertelendi

Galler Ertelendi

Azerbaycan Ertelendi

İran Ertelendi

S. Arabistan Ertelendi

Japonya Ertelendi

G. Kore Ertelendi

TÜRKİYE Seyircisiz

Paraguay Seyircisiz

Kazakistan Seyircisiz

Bolivya Seyircisiz

BAE Seyircisiz

Ukrayna Seyircisiz

Fas Seyircisiz

Çekya Seyircisiz