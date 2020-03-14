Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor organizasyonlarına büyük darbe vurdu. NBA başta olmak üzere FIBA ve Euroleague’in aldığı kararla basketbol tamamen dururken, futbol da bundan nasibini aldı. EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesini salı günkü toplantıda karara bağlayacak olan UEFA, önümüzdeki hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Virüsün yaygın olduğu İtalya’da Serie A’dan sonra İspanya, Portekiz, Norveç ve Hollanda ligleri önceki gün ertelenmişti. Bu furyaya dün de İngiltere, Fransa ve Almanya eklendi.
Giderek yayılıyor
Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, Fransa Kupası finalinin de dâhil olduğu spor müsabakalarının askıya alındığını açıkladı. Almanya Bundesliga da dün alınan kararla önümüzdeki haftadan itibaren maçların 2 Nisan’a kadar askıya alındığını duyurdu. Almanya’da Türk kökenli hakem Deniz Aytekin ile Hannover 96’nın genç oyuncusu Timo Hübers’te virüse rastlanmıştı. Arsenal’in hocası Mikel Arteta’nın testinin pozitif çıkması ayrıca bazı takımlarda oyuncularda da virüs tespit edilmesinin ardından İngiltere Premier Lig de 4 Nisan’a kadar askıya alındı.
LİTVANYA LİGİ BİTİRDİ
Zalgiris şampiyon
∂ Litvanya’da spor faaliyetleri virüs sebebiyle durdurulurken liglerin nasıl tescil edileceği konusu gündeme gelmişti. Litvanya Basketbol Federasyonu koronavirüs sebebiyle ligin sona erdiğini 24 maçta 22 galibiyetle lider durumda olan ve en yakın rakibi Rytas’tan beş galibiyet fazla alan Zalgiris Kaunas’ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu.
Koronavirüs vakaları
Hudson-Odoi (Chelsea)
T. Hübers (Hannover)
J. Horn (Hannover)
T. Thompkins (R. Madrid-Basket)
R. Gobert (Utah Jazz)
D. Mitchell (Utah Jazz)
L. Kilian (Paderborn)
M. Arteta (Arsenal Menajeri)
D. Vlahovic (Fiorentina)
M. Gabbiadini (Sampdoria)
M. Thorsby (Sampdoria)
La Gumina (Sampdoria)
A. Ekdal (Sampdoria)
O. Colley (Sampdoria)
D. Rugani (Juventus)
TSYD’DEN ÇAĞRI
Şifresiz yayınlayın!
∂ Türkiye Spor Yazarları Derneği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu. Salgın nedeniyle cafelerde, restaurantlar da kalabalıkların oluşması engelleme amacıyla nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etti.
Salgına karşı yedi tedbir
Liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini duyuran TFF, yedi maddelik tedbir kararını açıkladı. Buna göre oyuncuların seremonide tokalaşmasının yasaklanması, refakatçi çocuk uygulamasının kaldırılması, statların dezenfekte edilmesi gibi tedbirler açıklandı.
Hangi lig ne durumda?
İtalya Ertelendi
Almanya Ertelendi
Fransa Ertelendi
İngiltere Ertelendi
İspanya Ertelendi
Portekiz Ertelendi
Hollanda Ertelendi
Belçika Ertelendi
İskoçya Ertelendi
İsviçre Ertelendi
Norveç Ertelendi
İrlanda Ertelendi
Macaristan Ertelendi
Slovakya Ertelendi
Yunanistan Ertelendi
Danimarka Ertelendi
Romanya Ertelendi
Polonya Ertelendi
Galler Ertelendi
Azerbaycan Ertelendi
İran Ertelendi
S. Arabistan Ertelendi
Japonya Ertelendi
G. Kore Ertelendi
TÜRKİYE Seyircisiz
Paraguay Seyircisiz
Kazakistan Seyircisiz
Bolivya Seyircisiz
BAE Seyircisiz
Ukrayna Seyircisiz
Fas Seyircisiz
Çekya Seyircisiz