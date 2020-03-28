Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerek Ahmet Ağaoğlu yönetiminin anlayışı gerekse ekonomik sebeplere bağlı olarak yeni yapılanmaya giden ve hamleleri olumlu sonuç veren Trabzonspor, şu anda en çok değer kazanan takım durumunda. Sezon başı 48 milyon 900 bin avroluk bir takım değerine sahip olan bordo-mavililer sportif başarılarına bağlı olarak şu anda 89 milyon 350 bin avroluk bir rakama ulaştı. Transfermarkt verilerine göre Karadeniz ekibi, 97 milyon avroluk değere sahip G.Saray’ın ardından ikinci sırada yer aldı. F.Bahçe 81 milyon avroda, Beşiktaş’ta 71 milyon avroda kaldı.

> Devler peşinde

Son verilere göre Alexander Sörloth 16 milyon avroluk değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu oldu. Sörloth, C. Palace’tan iki sezonluğuna 750 bin avro kiralama bedeliyle alınmıştı. 6 milyon avro da satın alma opsiyonu bulunan Norveçli golcüde ipler Trabzonspor’un elinde. Şu anda 19 golle Süper Lig’de Gol Krallığı yarışında zirvede olan Sörloth’un bonservisi alınacak ve yüksek bir rakama Avrupa kulüplerinden birine satılacak. Real Madrid başta olmak üzere devler Sörloth’u takipte...

Ömür-Çakır ilk üçte

∂ Karadeniz ekibinde bireysel anlamda Alexander Sörloth, 16 milyon avroluk pisaya değeri ile başı çekerken onu iki Türk takip ediyor. Geçen sezon Avrupa’nın kapısından dönen Abdülkadir Ömür 14 milyon avro, Uğurcan Çakır da 12 milyon avroluk bir değere sahip.