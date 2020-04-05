Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile başlayan “Millî Dayanışma Kampanyası”na destek giderek büyüyor. Bordo-mavili takımda ilk olarak kampanyayı başlatarak maaşının yarısını bağışlayacağına açıklayan Abdülkadir Ömür, dayanışma pasını Uğurcan Çakır’a attı. Kaleci Uğurcan Çakır da maaşının yüzde 20’sini bağışladıktan sonra eliyle Kaptan Jose Sosa’ya çıkardı. Arjantinli, “Uğurcan’ın attığı pası Trabzonspor’un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen’e atıyoruz” ifadesini kullandı.

> Hareket büyüyecek

Sosa’nın dayanışma pasının ardından da Hüseyin de maaşının yüzde 30’unu bağışlayacağını açıklayarak pası Abdülkadir Parmak’a attı. Hüseyin’den aldığı pası maaşının yüzde 30’u ile karşılayan Abdülkadir Parmak pası takım arkadaşı Erce Kardeşler’e attı. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da kampanyanın başladığı ilk günlerde şirketi adına toplam 5 milyon 61 bin liralık destekte bulunduğunu açıklamıştı. Bordo-mavililerde hareketin kısa sürede bütün takıma yayılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya desteğin artması bekleniyor.

O bir maestro

∂ Avrupa’da topla en çok buluşan oyuncular listesinin zirvesinde üç Liverpoollu oyuncu yer alıyor. Kırmızıların 21 yaşındaki yıldızı Alexander-Arnold, Premier Lig’de tam 2.983 defa topla buluşarak, başı çekiyor. Arnold’u takım arkadaşları Andrew Robertson ve savunmanın sigortası Virgil van Djik izliyor. Süper Lig’de ise 2.152 defa topla buluşan pas ustası Jose Sosa zirvenin tek hâkimi durumunda.