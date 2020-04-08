Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunlardan bazıları tarihte bir ilk oldu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını belirterek en çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Ayrıca transfer döneminin de esnek olacağı duyuruldu. Bu dönem her ligde, sezon sonuyla bir sonraki sezonun başına göre ayarlanacak. Virüs sebebiyle kulüplerin futbolcu ödemelerinde sıkıntı yaşanacak. Eğer anlaşmazlık sonucu konu FIFA'ya gelirse kurum, kulüplerin ödeme girişimi yapıp yapmadığı, ekonomik durum, oyuncu sözleşmelerindeki değişiklik oranı ve sonrasındaki oyuncu geliri gibi kıstaslara göre karar verecek.