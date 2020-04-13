Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yaşadığı sıkıntılar, düzlüğe nasıl çıkacağına dair yorumlarla ilgili tanıdık bir isimden değerlendirme geldi. 1996’dan bu yana, tam 24 yıldır Aykut Kocaman’ın sağ kolu olarak görev yapan Boşnak antrenör Fahruin Ömeroviç, Sırp basınına yaptığı açıklamada acı konuştu. Sportski Zurnal’in sorularını cevaplayan Ömeroviç, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak dört takımdan bahsederken Fenerbahçe’nin adını anmadı. Ömeroviç, “Bu sezon Trabzonspor harika bir performans sergiliyor. Sivasspor için de aynı ifadeyi söyleyebilirim. Yarışın içinde yer alan Başakşehir’in de şansı var” açıklamasında bulundu.

> Galatasaray’ı övdü

Ömeroviç’in Galatasaray’la ilgili ifadeleri ise Fenerbahçe camiasının canını sıkacak cinsten oldu. Boşnak hoca “Galatasaray, şampiyonluk yarışında her zaman tehlikelidir. Çünkü her zaman iyi bir takımı vardır. Lig devam ederse bu kadrosu ile sonuca gidebilir” sözleriyle sarı-kırmızılıların yarışta favori olduğuna işaret etti. Ömeroviç, matematiksel olarak şansı olsa da Fenerbahçe’nin ipi göğüsleyemeyeceğini söylerken “Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın da birçok problemi var. Biz görevdeyken son dakikada çok maç kaybettik. Şimdi de Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor” diye konuştu.

Kaptanlık yapacağım

Fenerbahçe’nin Rizespor’a kiraladığı gençlerden Oğuz Kağan Güçtekin’den iddialı açıklama. “Ben tribünlerden geldim. Fenerbahçe aşığıyım. Geri döneceğim ve formayı kapacağım” diyen 21 yaşındaki ön libero, “Hedefim kaptanlığa kadar yükselerek uzun yıllar hizmet etmek” dedi.