Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertlenmesi futbolun dengelerini de değiştirdi. Hem de öyle böyle değil. Kulüplerin gelirlerinin sıfırlanması, bir yandan ise ödemelerin kapıda bekliyor olması sıkıntı veriyor. Geçtiğimiz günlerde FIFA’nın yaptığı kulüplerin oyuncu maaşlarında indirim yapmasına yeşil ışık yakması sonrası Galatasaray ilk adımı attı. Mart ayına kadar olan bütün alacakları tam olarak ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar olan maaş ödemelerinde hem indirim yapmayı hem de ödeme tarihlerinde değişliğe gitmeyi planladı. Bu bağlamda tek tek oyuncu menajerleri ve oyuncular ile görüşmeler başladı ve ilk geri dönüşler olumlu sonuçlandı.

> Albayrak açıklamıştı...

Futbolcuların “Sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın içinde bulunduğu durumun farkındayız. Her ligde benzer durumlar söz konusu. Kulüpler maddi olarak zorlanıyor. Üzerimize düşen fedakârlığı yapmaya hazırız” demeleri, yöneticileri memnun etti. Bütün oyunculara yapılacak bu bilgilendirmeden sonra masaya oturularak, indirimli sözleşmeler yapılacak. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlediği indirim oranları ise kazanılan rakama göre yüzde 30-yüzde 50 arasında değişecek. Hatırlanacağı üzere Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak “Bu şartlarda hiç bir kulüp maaşları ödeyemez’ diyerek yaşanan sıkıntının ciddiyetini göstermişti.

Briasco takibi

Koronavirüs salgının muhtemel etkilerinin başında gelmesi beklenen maddi zorluklar sebebiyle Galatasaray önümüzdeki yıllarda futbol takımının maliyetini düşürmeyi planlıyor. İşte bu haber de o yönde bir gelişme. Arjantin basınına göre Cimbom, sağ açık için Huracan forması giyen Norberto Briasco’yu takibe aldı. Kulübüyle sözleşmesi 2021’de bitecek futbolcuyu İtalyan ekibi Atalanta da istiyor. Bu hamle Feghouli’nin muhtemel ayrılığına yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor.