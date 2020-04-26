Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ile tahmin haziran ayının ikinci haftası olarak ağırlık kazanırken lider Trabzonspor da sahaya inme hesapları var. Şu anda evde kalan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takım, ligin kalan maçlarına hazır girmek için toplanacak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerini dikkate alan ve istişare hâlinde olan Karadeniz ekibi, mayıs ayının ilk haftasında takım hâlinde tesislerde olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, tempoyu artırıp kondisyon yüklemesine geçecek.

> Sağlık taraması

Bilimsel olarak verilen aranın ardından oyuncuların eski formuna ve fizik ka-pasitesine ulaşabilmesi için en az 1 aya ihtiyaç olduğu belirtilirken Trabzonspor da bu arayı iyi değerlendirecek. Futbolcular tek tek sağlık kontrolünden geçirilip değerlerine bakılacak ve ona göre gerekirse özel programlar uygulanacak. Futbolcuların da birbirlerine ve beraber idman yapmayı çok özlediği biliniyor. Ayrıca yeni sezon kadro planlamasının da mayıs sonuna kadar masada olması gündemde.