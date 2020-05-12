Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda lige dönüş için hazırlıklar yapılırken salonda spor faaliyetleri tamamen durduruldu. Basketbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu dün toplanarak koronavirüs etkisinin liglerin devamına imkân tanımadığı yönünde fikir birliğine vararak sezonun durdurulması kararını aldı. Yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından ilk açıklama Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan geldi. Üstündağ “Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Şampiyon ilan etmiyoruz. Mücbir sebepleri göz önünde bulundurduk. Küme düşmeyi kaldırdık ve aşağıdan gelen dört takımı yukarıya aldık. Gelecek sezon Efeler ve Sultanlar Ligi 16 takımla oynanacak. Kadınlarda bir, erkeklerde iki kulüp oynayalım dedi, diğerleri oynamayalım dedi. Hepsinden yazı aldım” dedi.



> Önce sağlık ilkesi…

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yönetim kurulu toplantısının ardından sezonun sonlandırıldığı açıkladı. Türkoğlu “Yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına kararlar aldık. Bu kararımızın Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla aldığımızı belirtmek isterim. Erkeklerde 16 takımın 13’ü, kadınlarda 14 takımın 11’i ligin sonlandırılmasını istedi” dedi. Alınan karara göre potada sezon sonlandırıldı. Şampiyon ilan edilmeyecek. Ligden düşen ve lige çıkan olmayacak. 2019-20 sezonu oynanmamış sayılacak. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre önümüzdeki günlerde belirlenecek.



Saygı duyuyoruz

∂ Potada lider durumda olan Anadolu Efes alınan kararı saygıyla karşıladıklarını açıkladı. Lacivert-beyazlıların açıklamasında “Anadolu Efes için sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı bütün şampiyonluklardan daha önemlidir” denildi.



Önce insan sağlığı

∂ Fenerbahçe, yaptığı açıklamada “İnsan sağlığı bütün şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine bütün kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek” ifadeleri kullanıldı.



Biz, oynansın dedik

∂ Galatasaray, basketbol ve voleybolda kadın erkek bütün branşlarda liglerin oynanmasından yana olduklarını belirtti. Sarı-kırmızılılar liglerin bu hâliyle tescil edilmesine karşı geldiklerini ifade etti. Galatasaray, futbolun da devam etmesinden yana…