Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta bir süredir yaşanan kaleci problemi çözülüyor. Loris Karius'un alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmesinden sonra siyah-beyazlılar takımın birinci kalecisinden mahrum kalmıştı. Alman file bekçisinin ayrılığından sonra kaleye kimin geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bu sezon Karius'un forma giymediği maçlarda kaleyi koruyan Utku Yuvakuran bir adım önde gözüküyordu. Takımın üçüncü kalecisi Ersin Destanoğlu bu süreçte iki adım öne fırladı ve şu anda kale için en güçlü aday hâline geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarından olan ve geçmişte Beşiktaş'ın kalesini koruyan Murat Şahin, 1,95 boyundaki Ersin'in kalan maçlar için daha iyi bir tercih olacağını söyledi.

> Geleceği parlak

Fiziği ve stiliyle Bayer Münih'in dünyaca ünlü kalecisi Manuel Neuer'e benzetilen genç kalecinin, koronavirüs sürecinde kendisine çok iyi baktığı ve hem form hem de hem psikolojik anlamda daha hazır durumda olduğu belirtildi. 2012 yılında Bayrampaşaspor formasıyla Beşiktaş'a karşı Fulya'da maça çıkan Ersin, dönemin altyapı hocaları tarafından beğenilerek takıma kazandırılmıştı. Alt yaş gruplarında millî formayı 17 defa terleten ve Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ersin Destanoğlu'nun, gelecekte A Millî Takım'ın da vazgeçilmezlerinden biri olacak potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Eğer Teknik Direktör Sergen Yalçın da onaylarsa ve lig planlandığı gibi 12 Haziran'da başlarsa kalan maçlarda kaleyi Ersin koruyacak.

Hayalim Beşiktaş

∂ Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan Fatih Aksoy, yeniden siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğunu söyledi. Genç futbolcu "İnşallah hayalim olan Beşiktaş takımına hizmet etmek istiyorum. Bu hizmeti güzel bir şekilde yapıp ondan sonra Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş formasını hak ederek bu yolları kendime açma hedefim var" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR OYNANMALI

Sponsor şarta bağlı

∂ Beşiktaş'ın göğüs sponsoru Vodafone, koronavirüs sebebiyle ligler ertelenince anlaşmasını feshetmişti. Bunun üzerine sırt sponsoru Beko ile temasa geçilmişti. Siyah-beyazlı kulübün teklifine olumlu yaklaşan Beko'dan "Liglerin devam etmesi durumunda anlaşabiliriz" cevabı geldi.

SEZONUN ON BİRİNE SEÇİLDİ

Cyle Larin'e büyük onur

∂ Sezon başında Zulte Waregem'e kiralık olarak verilen Cyle Larin, Belçika'da gösterdiği performansla sezonun on birine seçildi. Kanadalı oyuncu çıktığı 29 maçta yedi gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetimin dikkatini çeken Larin, Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarına da dâhil oldu.

KARIUS'TAN 64 KAT UCUZ

Piyasa değeri 50 bin avro!

∂ Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun piyasa değeri sadece 50 bin avro. Sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş taraftarına saç baş yolduran Karis'un ise 3,2 milyon avro. Alman file bekçisi Ayrılmadan önce yılda 1,7 milyon avro kazanıyordu. Ersin'in senelik ücreti ise 100 bin avro.