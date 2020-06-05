Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon’da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.
Trabzonspor yönetimi toplandı
05.06.2020 - 20:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün Akyazı Stadyumu’nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon’da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ts,yönetim,toplantı,
709163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/709163.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
26
15
8
3
31
53
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
15
8
3
25
53
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
13
5
8
8
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
7
7
19
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
26
11
7
8
12
40
08
GÖZTEPE A.Ş.
26
10
7
9
1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
10
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
9
10
-14
30
12
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
13
KASIMPAŞA A.Ş.
26
7
5
14
-12
26
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
26
6
7
13
-2
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
5
7
14
-34
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:00
Göztepe - Trabzonspor
12.06.2020 21:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 18:30
Başakşehir - Alanyaspor
13.06.2020 21:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
14.06.2020 18:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
14.06.2020 21:00
Rizespor - Galatasaray
14.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
15.06.2020 21:00
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor - Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor - Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü - Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor - Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor