Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Süper Lig’de şampiyonluk kovalayan Başakşehir, koronavirüs arasının ardından oynadığı ilk karşılaşmada evinde Alanya’yı misafir etti. Trabzonspor’un önceki gün Göztepe galibiyetinin ardından bordo-mavili takımı yakalamak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak zirveye ortak olmayı sürdürdü. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım henüz 4’üncü dakikada gole yaklaştı ama Visca’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Crivelli’nin kafa vuruşu dışarı çıktı. 20’de Alanyaspor atağında Tzavellas’ın kafa vuruşu ise önce savunmadan sekti ardından Mert’te kaldı.

> İkinci yarıda koptu

Maçta ikinci yarıya da iyi başlayan taraf Başakşehir oldu. 64’te İrfan Can ortaladı, topu iyi takip eden Mahmut Tekdemir maçta gol perdesini açan isim oldu: 1-0. Maçın son bölümünde Visca’nın ceza sahasında Demba Ba’ya çıkardığı top, kayarak müdahalede bulunan Tzavellas’ın eline çarpınca maçın hakemi Ali Şansalan VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca’nın sert vuruşunda Marafona’nın müdahalesi yeterli olmayınca Başakşehir karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

DEMBA BA’DAN

Büyük fedakârlık

Geçtiğimiz günlerde babasının vefat haberini alan Demba Ba, üzüntüsüne rağmen kritik Alanyaspor karşılaşmasında forma giydi. Yıldız oyuncunun Senegal’e gitmesi durumunda dönüşte, karantina süreci söz konusuydu.