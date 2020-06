Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dünkü maç öncesi, “Her genç oyuncuyu kullanamayız. Burası Beşiktaş, burada 10-11 tane genç oyuncu oynamaz. Beşiktaş çok genç oyuncularla oynayacak, genç takım kurulacak diye bir yanılma olmasın. Bizde öyle bir durum olmayacak. Bu sene de, önümüzdeki sene de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız” açıklaması yaptı. Denizli maçını değerlendiren Sergen Hoca, “Geçen hafta şanssız bir maç kaybetmiştik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Kolay bir galibiyet oldu diyebilirim. Oyuncularımı tebrik ederim” sözlerini kullandı.



> 6 maçı da kazanalım

Burak Yılmaz hakkında övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli teknik adam, “Burak golcü bir oyuncu. Gol atmasının yanı sıra başka şeyler de istiyoruz. Sadece gol atması yeterli değil. Bu maçta çok istekliydi, gol attı. Kendi adına yapılacak her şeyi yaptı. İyi bir oyun oldu ama bunun devamının gelmesi lazım” derken, “Önümüzde 6 maç var, kazanmak istiyoruz. N’Koudou fantastik bir gol attı. Diaby de gol attı. Kenar oyuncuları zaman zaman iyi işler yaptı. Önemli olan süreklilik” şeklinde konuştu.



KARTINI ÇEBİ VERDİ

Burak kongre üyesi oldu

∂ Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu. Dünkü Denizli maçı öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki millî oyuncu, kongre üyelik kartını teslim aldı.



Hoca hücumu seviyor

Beşiktaş’ın son golünü atan Abdoulay Diaby, “Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır” derken, “Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Hücumda katkı yapanları seviyor. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var” şeklinde konuştu.