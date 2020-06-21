Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

> M. Emin Uluç - Kanarya’da işlerin yolunda gitmediği bir gerçek. Sadece saha içi değil saha dışında da öyle. Lig yarışının uzağında kalan, son olarak Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden ve ardından Max Kruse olayı yaşayan sarı-lacivertliler bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Kanarya’da alınacak bir galibiyet az da olsa umut verecek. Ki son lig maçında Kayserispor’u 2 dakika içinde bulduğu gollerle deviren Fenerbahçe, ligde 7. durumda olsa da sezon sonundaki sıralama çok ama çok önemli. Çünkü Trabzonspor’un durumu alttaki takımların durumunu etkileyecek.



> Oyunculara moral

Trabzonpor, ligi şampiyon veya ikinci sırada tamamlar ve kupayı da kazanırsa Avrupa kupalarına lig 5’incisi gidecek. Eğer Trabzonspor’un 1 yıllık Avrupa’dan men cezası onanırsa bu durumda lig altıncısına Avrupa vizesi çıkacak. O sebeple Fenerbahçe’nin Kasımpaşa karşısında alacağı skor önemli. Her ne kadar moral motivasyon olarak oyuncular kötü durumda olsa da teknik direktör Tahir Karapınar ve kaptanlar, henüz biten bir şey olmadığını ve Avrupa hesaplarının devam ettiğini takıma anlatıyor.



BEŞ YILLIK MUKAVELE

Barış Sungur imzayı attı

∂ Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı 1928 Bucasporlu genç futbolcu Barış Sungur’la resmiî sözleşme imzaladı. 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen Barış Sungur’un 5 yıl olarak imzaladığı sözleşmenin birkaç gün içinde resmen duyuralacağı belirtildi.



3 - Kanarya’da Muriç, Rodrigues ve Tolga, sarı kart görmeleri durumunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.



Taktik çalıştılar

Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarını dünkü idmanıyla bitirdi. Sarı-lacivertli futbolcular pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.