Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’de efsane basketbol adamı Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının yankıları sürerken, Başkan Ali Koç’a yönelik eleştirilerin dozu da artıyor. Göreve geldiği günden bu yana futbol takımında teknik direktör konusunda istikrarı yakalayamayan ve Phillip Cocu ile Ersun Yanal’ın ardından önümüzdeki sezon için henüz bir isimle anlaşamayan Koç’un, Zeljko Obradovic’i de takım bütçesi anlaşmazlığı sebebiyle kalmaya ikna edememesi teknik adam kıyımının son halkası oldu. Futbolun yanı sıra diğer branşlarda da teknik adam istikrarını bir türlü yakalayamayan Ali Koç, taraftarların ilk defa açık hedefi hâline geldi.

> Garnier yaranamadı

Aziz Yıldırım’a karşı seçim zaferi kazanan Ali Koç, koltuğa oturduktan kısa bir süre sonra takıma şampiyonluk sevinci yaşatan kadın basketbol takımının Fransız başantrenörü Valerie Garnier’i kapı önüne koymuştu. Sırp başantrenör Obradovic’in bırakmasında önemli rol oynayan iletişim problemleri, Garnier’in ayrılığında da yaşanmıştı. Fransız hoca 10 ayda üç kupa kazandırmasına rağmen takımın başında kalamamıştı. Aynı zamanda Fransa Millî Takımı’nı da çalıştıran Garnier yaptığı açıklamada, ayrılık kararını şampiyonluk kutlamalarından birkaç gün sonra telefonuna gelen bir kısa mesajla öğrendiğini ifade etmişti.

> İki kupalı Sordyl gitti

Voleybolda da benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe, pandemi sebebiyle sona erdirilen Efeler Ligi’nde bu sezon lider durumdaydı. Takımı geçen yıl şampiyonluğa ulaştıran Macar başantrenör Mariusz Sordyl, liglerin sona erdirilmesinin ardından kapı önüne konan bir başka isim oldu. Geçtiğimiz sezon hem Efeler Ligi’ni hem de Kupa Voley’i kazandıran Sordyl’in bu başarıları takımda kalmasına yetmedi. Fenerbahçe’ye Euroleague şampiyonluğu yaşatan, 11 kupa kazandıran Obradovic de benzer akıbete uğradı. Yedi senelik Obradovic dönemi önceki gün sona ererken, Ali Koç’un önceki ‘icraatları’ bunun sürpriz olmadığını ortaya koydu.

YİRMİLİK YILDIZ İÇİN G.SARAY İLE YARIŞ VAR

Burak’ı Fener ‘Kapacak’

∂ Fenerbahçe, Mert Hakan’dan sonra Galatasaray’ın elinden Burak Kapacak’ı da kapmaya çalışıyor. Bursaspor’un altyapısından yetişen ve bu sezon 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu için yönetim harekete geçti. Fenerbahçe, dört senelik sözleşmesi olan oyuncu için Bursaspor ile masaya oturacak. Öte yandan F.Bahçe’nin dünkü idmanında sakatlanan Tolga Ciğerci’nin sağ alt adalesinde yırtık oluştuğu ve Malatya maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

SENELİK 1,5 MİLYON AVRO

Jasikevicius bekleniyor

∂ Obradovic’in boşluğunu eski oyuncusu Sarunas Jasikevicius ile doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Zalgiris’te 850 bin avro kazanan Litvanyalı çalıştırıcıya yıllık 1,5 milyon avro teklif etti. Zalgiris’in maaş bütçesinin bu sezon 6 milyon avroya kadar düşecek olması sebebiyle teklife sıcak bakan Jasikevicius’un düşünmek için süre istediği ve birkaç gün içinde cevap vereceği kaydedildi.

Bile bile lades

Fenerbahçe Beko’nun eski sorumlusu Ozan Balaban “Obradovic gibi isimlerle anlaşma, kontrat bitimine bırakılmaz. Bir yıl önceden program yapılır. Gönül kontratı vardır. Parayı ön planda tutacak biri olmadığını biliyorum” dedi.