Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Lider Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Başakşehir, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Antalyaspor, ise mücadeleden puan ya da puanlar alarak ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki Antalya B.Şehir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Başakşehir’de Antalyaspor mücadelesi öncesinde üç önemli eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde kart cezası sona eren Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ise takımındaki yerini alabilecek. Antalyaspor’da kart cezalısı Hakan Özmert, sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk ve ülkesinde bulunan Charles takımdaki yerini alamayacak.

ANTALYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak.

Antalyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Chico, Ribeiro, Amilton, Sinan, Podolski, Jahovic

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Gulbrandsen, Berkay, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba

Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda ise Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.

Tamer Tuna ile rekor kırdılar

Sezona Bülent Korkmaz ile başlayan daha sonra Stjephan Tomas'ı getiren Antalyaspor devre arasında Tamer Tuna'yı getirdi. Tuna ilk maçında, 18. haftada eski takımı Göztepe’ye kaybettikten sonra ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Tamer Tuna yönetimindeki elde edilen bu başarı, Antalya’nın Süper Lig’de kaybetmediği en uzun seri oldu.

Başakşehir zirveyi kaptı

4 sezondur son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir bu dönem de adından söz ettirdi. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Okan Buruk yönetiminde liderliği kovalayan Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle 28. haftada zirveyi kaptı.