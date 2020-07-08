Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bu akşam sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray’ı İstanbul’da iyi bir oyun sonrasında yenerek ligin en iyi takımı olduklarını bir kere daha gösterdiklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularıyla yaptığı toplantıda “En kritik virajı hasarsız döndük. Bundan sonra dört finalimiz daha kaldı. Antalyaspor maçında da aynı ciddiyetle oynayacağız. En küçük bir gevşeklik istemiyorum. Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz. Hayallerimize çok yakınız. Şampiyonluk için ligin sonuna kadar en üst düzeyde mücadele etmeliyiz. Şampiyonluk kupası bizi bekliyor” dedi.



> 15 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon en uzun yenilmezlik serisi yakalayan tek takım oldu. Bordo-mavililer 15 maçta 10 galibiyet, beş beraberlik elde etti. Trabzonspor, ligde son yenilgisini 16 Aralık 2019’da Denizlispor karşısında 2-1’lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından 205 gündür yenilmeyen bordo-mavililer, rakibi Antalyaspor karşısında da bu unvanını koruyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Bordo-mavililerde savunma hattı mecburen değişime uğrayacak. Hüseyin Çimşir, kart cezalısı Da Costa’nın yerine Campi’ye forma verecek. Cezası biten Pereira da on bire dönecek.



Taha Tepe Trabzonspor’da

Trabzonspor, Erce Kardeşler’in ardından Altınordu’dan 19 yaşındaki genç kaleci Taha Tepe’yi de 5 yıllığına renklerine kattı. Altınordu’nun yetiştirme bedeli dâhil olmak üzere 2,3 milyon TL bonservis bedeli kazanacağı, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.



Testten geçtiler Fırtına temiz çıktı

Trabzonspor’da Covid-19 testlerinin 12’ncisi yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara rutin olarak uygulanan Covid-19 testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.



SAKAT, CEZALI ÇOK

Antalya’da sekiz eksik

∂ Antalyaspor’da cezalı ve sakatlıkları bulunan sekiz oyuncu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde cezalı Hakan Özmert, Jahovic ile sakatlanan Podolski, Sinan Gümüş, Ersan, Fredy, Bahadır Öztürk ve Celustka maç kadrosuna dâhil edilmedi.