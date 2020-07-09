Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı misafir edecek. Pazartesi günü Kayserispor deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerek Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda büyük bir fırsatı tepen siyah-beyazlılarda artık hata istenmiyor. Kasımpaşa maçıyla birlikte kalan haftalardaki bütün maçları kazanmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularına önemli ikazlarda bulundu.



> Kasımpaşa çok iyi

ALACAKLARINI İSTEDİ

Vida’dan ihtarname!

∂ Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi. Hırvat oyuncunun menajeri, 1,5 milyon avroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama yapılmadı.

Kasımpaşa'nın son haftaların en iyi takımlarından biri olduğunun altını çizen Yalçın "Disiplinli oynamamız gereken bir maça çıkacağız. Kayseri deplasmanındaki hatalar bize ders oldu ama artık tekrarlama lüksümüz yok. Hata limitimizi doldurduk. Kalan bütün maçlarımızı kazanmalıyız" dedi. Öte yandan Kartal'da Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida ve Umut kart sınırında. > Murad Tamer