Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, katıldığı bir tv programında, eski oyuncuları Cengiz Ünder'in transfer görüşmesi hakkında bilgi verdi. Roma'da forma giyen milli yıldızın, bir başka İtalyan ekibi Napoli ile görüştüğünü belirten Başkan Gümüşdağ, bu transferin bitmesi halinde pay alacaklarını söyleyerek, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon Euro gelir gelecek" dedi.
Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı
21.07.2020 - 10:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in, Napoli ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cengiz Ünder,Göksel Gümüşdağ,Napoli,
719571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/719571.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
20
9
4
32
69
02
TRABZONSPOR A.Ş.
33
17
11
5
33
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
17
9
7
19
60
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
18
5
10
16
59
05
GALATASARAY A.Ş.
33
15
10
8
18
55
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
9
9
23
54
07
FENERBAHÇE A.Ş.
33
14
8
11
10
50
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
11
11
11
-11
44
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
10
13
10
-2
43
10
KASIMPAŞA A.Ş.
33
11
7
15
-6
40
11
GÖZTEPE A.Ş.
33
10
9
14
-7
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
33
9
9
15
-14
36
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
8
12
13
-15
36
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
9
8
16
-16
35
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
10
5
18
-17
35
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
33
8
8
17
-6
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
8
17
-31
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
33
6
11
16
-26
29
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
26.07.2020
Göztepe - Sivasspor
26.07.2020
Kasimpaşa - Başakşehir
26.07.2020
Konyaspor - Alanyaspor
26.07.2020
Fenerbahçe - Rizespor
26.07.2020
Fraport-tav Antalyaspor - Galatasaray
26.07.2020
Gençlerbirliği - Beşiktaş
26.07.2020
Denizlispor - Ankaragücü
26.07.2020
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
26.07.2020
Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor