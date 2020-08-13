Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi hem günü kurtaran hem de yarınlara yönelik yatırım düşüncesiyle bir transfer daha yaptı. Filip Novak ile anlaşma sağlayamayan Trabzonspor, sol bek Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti. Gece yarısı görüşmelere başlandığı yönünde KAP bildirimi gelirken gündüz de detaylar duyuruldu. Açıklamada, Xavier'in, 2 milyon avro satın alma opsiyon hakkı bordo-mavili kulübe ait olmak üzere bir sene süreyle geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Fluminense Kulübü’ne kiralama bedeli olarak 150 bin avro ödenecek.

> 1+3 yıllık anlaşma

Devamında Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlandığı, buna göre 2020/2021 futbol sezonu için futbolcuya 480 bin avro garanti ücret ödeneceği, kesin transferin gerçekleşmesi hâlinde ise 2021/2022 sezonu için 550 bin avro, 2022/2023 sezonu için 600 bin avro, 2023/2024 sezonu için de 650 bin avro garanti ücret ödeneceği duyuruldu. Oyuncunun Trabzonspor’dan başka bir kulübe satılması veya kiralanması hâlinde yüzde 10’luk bir pay Brezilya ekibine gidecek. Ağaoğlu yönetimi, Ekuban ve Sörloth transferinde de benzer bir yöntem izlemişti.

HÜCUMU SEVEN BEK

Sol bek orijinli Marlon’un savunma yönünün yanı sıra hücumu da çok seven bir oyuncu. Ayrıca Marlon’un istatistiklerinde isabetli ortalarının yüksekliği dikkat çekiyor.