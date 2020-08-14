Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta taraftarların merakla beklediği Mario Balotelli konusunda kötü haber geldi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası forvet takviyesi için harekete geçmişti. Siyah-beyazlılarda Balotelli ismi büyük heyecana yol açsa da İtalyan golcüyle yapılan görüşmeler sonlandırıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, dünyaca ünlü yıldızla görüşmelerde bulunduklarını doğrularken "Yöneticiler, futbolcularla önden görüşür fikirlerini alır. Ama bu transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Balotelli'yi Sergen Hoca'mız şu anda kadrosunda düşünmüyor. Bunu kendisi bana ifade etti. Hocamızın dizayn ettiği, tekniğine göre istediği futbolcuları takımımıza katmaya çalışacağız. Ama ekonomiden taviz vermeyeceğimi taraftarlara söylemek istiyorum" sözlerini kullandı.

> Yedi sekiz transfer lazım

Popülizm peşinde olmadıklarını ifade eden siyah-beyazlıların patronu “Ekonomik ve sportif açıdan en iyisini bulmaya, takımımıza katmaya çalışacağız. Sergen Hoca da daha yedi sekiz futbolcu almamız gerektiğini söyledi. Gideceklere göre yapılmış bir planlamadan bahsetti. İhtiyacımıza, şampiyonluk hedeflerimize uygun, gelecekte de katkı yapacak futbolcuları bulup takıma katmak istiyoruz. Çok acele etmeyi düşünmüyorum. Önümüzde uzun bir dönem var. En yanlış adımda üç dört senelik kontratlardan kurtulamadığımız birçok futbolcuyla yüz yüzeyiz. Bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Sık eleyeceğiz ince dokuyacağız” diye konuştu. Öte yandan kadroda bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili de konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi “Yola devam etmesini uygun gördüklerimizle birer ön görüşme yapacağız. Böylece transfer politikamızı netleştireceğiz” dedi.

Welinton'da işlem tamam

Önceki gün N'Sakala'ya imza attıran Beşiktaş ikinci transferini de Alanyaspor'dan yaptı ve Welinton'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi dün gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Alanyaspor'la anlaşma sağladı. 31 yaşındaki stoper Welinton ile muhtemelen bugün 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Brezilyalı oyuncuya yıllık 800 bin avro garanti ücret verilecek. Öte yandan Welinton'un transferini ilk olarak, birlikte siyah-beyazlı tesislerden ayrılırken video çeken N'Sakala duyurdu. Futbolcu sosyal medya hesabından, "Welinton artık Kara Kartal. Birlikte uçacağız" paylaşımı yaptı.

TEKLİF GİTTİ

Yeniden Ze Luis

Balotelli defteri kapanınca listedeki alternatif isimlere yönelindi. Şu anda Ze Luis ismi ağırlık kazanmış durumda. Daha önceden Portekiz ekibinin kapısını kiralama formülü için çalan siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu bir teklif daha sundu ve cevap bekliyor

ÇEBİ DOĞRULADI:

Mensah gündemde

∂ Balotelli defterinin kapandığını açıklayan Başkan Çebi, Kayserisporlu Bernard Mensah için olumlu ifadeler kullandı. Yıldız futbolcunun gündemlerinde olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Çebi "Ama sadece Mensah'a kilitlenmiş değiliz. Başka alternatiflerimiz de var" değerlendirmesinde bulundu.

FIBA AÇIKLADI

Kara Kartal Avrupa'da

∂ Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2020-2021 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'na katılacak kulüpleri açıkladı. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Beşiktaş Sompo Sigorta, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

Onu daha iyi anlıyorum

Beşiktaş Kulübü'nün Fahri Başkanı Süleyman Seba, vefatının altıncı yıl dönümünde anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan ve Umut Şenol, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Tayfur Havutçu, Ulvi Güveneroğlu, kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı. Anma töreninde konuşan Ahmet Nur Çebi "Bugün içinde bulunduğumuz durumda kişiliğinin ve tavrının, vizyonunun, yönetim tarzının ne kadar önemli olduğunu, onurla ve gururla büyük Beşiktaş'ı idare ettiğini ve ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayan bir Beşiktaş'ı yıllarca idare ettiğini ve teslim ettiğini şimdi daha iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.