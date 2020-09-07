Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Sırbistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Bütün oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, iyi bir maç olduğunu ifade etti. Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandı. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı" dedi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güne "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı" diye konuştu.
Şenol Güneş: Beraberliğe üzülüyoruz
07.09.2020 - 01:04 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 01:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz berabere kaldıkları Sırbistan maçında bir önceki Macaristan karşılaşmasına göre daha iyi oynadıklarını belirterek, beraberliğe üzüldüklerini söyledi.
Etiketler : milli takım,şenol güneş,sırbistan,maç,futbol. uefa,Türkiye,
730073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/730073.aspx
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Takım
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ALANYASPOR
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BEŞİKTAŞ A.Ş.
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03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
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ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
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FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
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FENERBAHÇE A.Ş.
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FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
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GALATASARAY A.Ş.
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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
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GÖZTEPE A.Ş.
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13
HATAYSPOR
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14
HES KABLO KAYSERİSPOR
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15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
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16
KASIMPAŞA A.Ş.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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MKE ANKARAGÜCÜ
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Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
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Rizespor - Fenerbahçe
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Karagümrük - Yeni Malatyaspor
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Trabzonspor - Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gençlerbirliği
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Takım
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A.
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01
ADANA DEMİRSPOR
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ADANASPOR A.Ş.
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AKHİSARSPOR
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ALTAY
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ALTINORDU
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ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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BALIKESİRSPOR
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BOLUSPOR
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ESKİŞEHİRSPOR
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11
GİRESUNSPOR
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İSTANBULSPOR A.Ş.
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MENEMEN SPOR
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OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
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15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
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TUZLASPOR A.Ş.
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YILPORT SAMSUNSPOR
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PTT 1. Lig Fikstür
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Menemen Spor - Altinordu
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12.09.2020 16:30
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
12.09.2020 19:00
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