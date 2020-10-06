Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Futbolun slogan sözlerinden “Bizde transfer bitmez”, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe’de gerçek oldu. Sarı-lacivertliler, Koç göreve geldiğinden beri transfer piyasasını alt üst etti. Göreve geldiği ilk yıl 16 yeni ismi kadroya katan Başkan Ali Koç, umduğunu bulamayınca yeni sezonda 15 yeni transfer yaptı. Ancak bir kez daha hayal kırıklığı yaşandı ve dümene Fransız Damien Comolli yerine Emre Belözoğlu geçti.

En pahalısı Samatta

Kaptan, imkânsız denilen transferleri birer birer bitirdi. Fenerbahçe tam 18 yeni oyuncu alırken, 11 ismin sarı-lacivert kariyeri sona erdi, beş oyuncu da kiralık gönderildi. Transferlerden 10’una bonservis bedeli ödemeyerek büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe’nin en maliyetli hamlesi, Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta oldu. Tanzanyalı golcünün 6 milyon avroluk ödemesi önümüzdeki sene başlayacak.

Bitiriciliği de güzel

Alırken kıskandıran işler yapan Fenerbahçe, satarken de parmak ısırttı. Mevlüt , Tolgay ve Alper Potuk’la karşılıklı fesih yoluna giden sarı-lacivertliler, Vedat Muriç’ı 17,5 milyon, Jailson’u ise 4,5 milyon avroya elden çıkardı. Zajc’ı 3,5 milyon avro mecburi satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe, Allahyar, Frey, Murat Sağlam, Oğuz Kağan ve Barış Sungur, Zanka da kiralık olarak yolladı.

Üç bomba bir arada

Bunun adı şov

∂ Transferin şampiyonu F.Bahçe, son günde üç ismi birden kadrosuna kattı. Transferi için aylardır yönetimin uğraş verdiği Roma'nın kanat oyuncusu Diego Perotti nihayet Sarı Kanarya oldu. Arjantinli oyuncu ile dün 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Önceki akşam sürpriz şekilde İstanbul'a getirilen 1,98'lik santrfor Kemal Ademi ile de 3+1 yıllık mukavele yapıldı.

10 numara çalım

∂ Fenerbahçe on numara konusunda herkese bir çalım daha attı. Max Kruse’nin ayrılığıyla boş kalan on numara mevkii için Giuliano ve Bakasetas’ın adı anılıyordu ki, sarı-lacivertliler PAOK’un 26 yaşındaki beyni Dimitiros Pelkas’a senelik 1,2 milyon avrodan 4 yıllık imza attırıldı. Bu transfer için PAOK’a 1,6 milyon avro bonservis ödeyecek olan Fenerbahçe, bir sonraki satıştan da komşuya yüzde 20 verecek.

UCUZA KAPATTI

Bonservis fakiri

∂ Fenerbahçe toplam 18 yeni transferden 10’unu bedelsiz aldı. Sosa ve Mert Hakan’a imza parası veren sarı-lacivertliler, sekiz isim için ise yaklaşık 15,5 milyon avro bonservis ödemesi yapacak En pahalı oyuncu konumundaki Samatta için Aston Villa’ya önümüzdeki sezon başlamak üzere taksitlerle 6 milyon avro ödenecek.

PELKAS: En iyisini yapacağım

Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahce Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben elimden gelenin en iyisini yapacağına söz veriyorum ki Fenerbahçe hedeflerine ulaşabilsin

PEROTTI: Sosa öyle anlattı ki

Büyük bir kulübe geldiğim için gerçekten çok gururluyum ve mutluyum. Fenerbahçe benim için yeni bir sayfa. Bana gösterilen güveni boşa çıkarmamak istiyorum. Sosa çok net şeyler söyledi. Öyle şeyler söyledi ki, hemen ikna oldum

ADEMİ: En büyük kulüpteyim

Fenerbahçe’ye geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübünde, F.Bahçe’de forma giyeceğim için heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum