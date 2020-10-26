Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Liderlik kovalayan Fenerbahçe, Trabzonspor’a karşı 23 yıldır lig maçı kaybetmediği sahaya ideal kadrosuyla çıktı. Kritik oyuncular kaybeden, virüs ve sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililer ise mümkün olan en iyi 11’le dikildi ev sahibinin karşısına. Güçlü orta sahasına güvenen Fenerbahçe kendinden emin ataklarla başladı oyuna ama Valencia net fırsatları heba ederken, Trabzon ayağa hızlı paslarla dengeyi kurmakta gecikmedi.

Zorla gol yediler

Üstüne sahanın en kötülerinden Sosa’nın Lemos’la yaşadığı anlaşmazlık da eklenince Afobe ekstra bir golle Kadıköy’de soğuk rüzgârlar estirdi. Trabzon, Abdülkadir ve Nwakaeme’nin organize ettiği hücumlarda son pası yapamıyor, Fenerbahçe’ nin kanatlarındaki Pelkas ile Valencia ise topları eziyordu ki, durumdan şikayet etmeyen bordo-mavililer soyunma odasına üstün gitti. Sosa’nın kötü, Ozan’ın vasat oyunu, Trabzon’un üçlü orta sahası da durumda etkiliydi.

Kalite farkıyla güldü

Ancak kulübesi zengin Erol Bulut’un Sosa-Cisse hamlesi tüm görüntüyü olmasa da skoru anında değiştirdi. Önce köşe vuruşundan gelen beraberlik golü, hemen ardından Pelkas-Cisse-Valencia organizasyonuyla gelen üstünlük sayısı Kadıköy’ün nabzını düşürdü. Gardı düşen Trabzon’u nakavt eden vuruş Cisse’den gelirken iki takım arasındaki kulübe farkı skora ancak bu kadar yansıyabilirdi. Fenerbahçe, geleneği kazanarak sürdürdü, Newton topun ağzına bir adım daha yaklaştı.

Bambaşka bir Kanarya

Son iki sezonda kâbus yaşayan F.Bahçe, Erol Bulut’la birlikte bambaşka bir görüntüye büründü. Dün de Trabzonspor’u mağlup eden sarı-lacivertli takım bu sezon oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet aldı, iki beraberlikle toplam 14 puan topladı. Fener geçen sezonun 6. haftasını 11 puanla geçmişti. Ayrıca sarı-lacivertliler 9 sezon sonra ligin ilk 6 haftasında hiç yenilmeyerek bir ilki yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk 6 haftasında duran toplardan 6 gol bulmasıyla dikkat çekti.