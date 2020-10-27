Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halis Özkahya, İtalya'nın AC Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek. İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.