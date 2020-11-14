Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında genç ağırlıklı bir kadroya görev veren Şenol Hoca, hafta sonunda oynanacak karşılaşmada asları sahaya sürecek. Ay-yıldızlılarda Burak Yılmaz, cezası sebebiyle Rusya’ya karşı forma giyemeyecek. Güneş’in ileri uçta Cenk Tosun’a forma vermesi bekleniyor.

Maestro Hakan olacak

Hakan Çalhanoğlu, orta sahada takımın organizatörlüğünü yapacak. Milan’da harika bir sezon geçiren Hakan’ı yeniden takıma monte edecek Güneş, savunma hattında değişikliğe gidecek. Savunmanın göbeğinde Mert Çetin-Ozan Kabak ikilisinin yerine Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü düşünülüyor. En büyük sürpriz ise kalede yaşanabilir. Şenol Güneş’in Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada eldivenleri Altay’a verebileceği belirtildi.

ORKUN VE MERT SAKAT

Millîlerde iki fire

Uluslar Ligi'nde yarın Macaristan'la karşılaşacak olan A Millî Futbol Takımımızda iki sakatlık yaşandı. Yapılan açıklamada, Orkun Kökçü (Feyenoord) ile Mert Çetin'in (Hellas Verona) sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

TESTLER NEGATİF AMA…

Kuluçka dört gün sürebilir

Bilim Kurulu Üyesi Emre Kayıpmaz, test sonucu pozitif çıkan Vida’nın 45 dakika sahada kalmasıyla ilgili olarak konuştu. “Asıl risk saha içerisindeki oyundan ziyade birlikte geçirilen zamanda” diyen Kayıpmaz “Kuluçka süresi iki-dört gün sürebilir. Negatif çıksa da tedbirler elden bırakılmamalı” dedi.