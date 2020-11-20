Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor müdürleriyle Vodafone Park'ta bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan, Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili "Fikret Orman bizden önce imzayı attı. Sevr anlaşması yapılmış. 'İmza benden önce atıldı' dedim, kabul etmedim. Şimdi 'Ahmet Abi modeli' ortaya çıktı. Ali Koç imzalamamakta haklıydı. Galatasaray imzayı attığı için 'değiştirin' diyemiyor. Cumhurbaşkanı’mız sağ olsun 1,5 saat beni dinledi. 'Veriyoruz bir daha istiyorsunuz' dedi. Ben de spor yasasıyla bu işin olabileceğini anlattım" sözlerini kullandı.

Alnımızın teriyle

Mali açıdan yürümesi mümkün olmayan kulübü, 13-14 aydır ayakta tuttuklarını belirten Başkan Çebi, "21 Ekim'de göreve geldiğimizde 2 milyar 920 milyon lira borç vardı. Mayıs 2020'ye kadar 740 milyon lira ödememiz gerekiyordu. Özel ilişkilerimizi kullanarak 350-400 milyon lira temlikten para kullandık. 150 milyon lira şahsi kefalet, 110 milyon lira yönetim kurulunun verdiği para, 60 milyon lira bağış, 60 milyon lira da alnımızın teriyle bulduğumuz sponsorlarla bu yükü çevirdik" diye konuştu.

Hoca’ya güveniyorum

Çebi, takımla ilgili olarak da, "Ben takımıma ve Hoca’ma güveniyorum. Makul bütçelerle bir takımın şampiyon olabileceğine inanıyorum. Takımın bütçesi 56'dan 33 milyon avroya indi. Biz daha önce 35 milyon avroluk bütçeyle şampiyon olduk, 92 milyon avro harcadığımız takımla sezonu dördüncü bitirmiştik. Çok fazla para harcamak şampiyonluk anlamına gelmiyor. Fikret Orman döneminde bir sezonda 92 milyon avro sokağa atıldı. Futbol takımının iki sezonluk bütçesi demek oluyor bu" sözlerini kullandı.

Orman kızmasın

Başkan Çebi, Fikret Orman döneminin incelenmesiyle ilgili, "Bunların bilinmesini, unutulmamasını istiyorum. Fikret Orman'ın kızmasına bağırmasına gerek yok. Camia artık her gidenin incelenmesini istiyor" dedi.

Avcı'dan bir gün sonra ihtarname!

Abdullah Avcı konusuna değinen Başkan Çebi, "Abdullah Avcı, Trabzonspor'la anlaştıktan bir gün sonra bize 19 milyon liralık ihtarname gönderdi. Bizden 11 milyon lira almıştı. Toplamda 30 milyon liralık alacağından kalan 19 milyon lirayı istiyor. Helalleşmemiz gerekiyor. Bir abi kardeş gibi bu işi çözmemiz gerekiyor" dedi.

KARTAL'DA KÂBUS BÜYÜYOR

Eyvah! Utku da sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ersin Destanoğlu'nun cezası sebebiyle kaleyi koruması beklenen Utku Yuvakuran da sakatlandı. Genç kaleci yarınki Başakşehir maçında iğneyle de olsa oynamak istiyor ancak durumu bugün yapılacak kontrollerde belli olacak. Utku'dan iyi haber gelmezse Başakşehir karşısında kaleyi 2004 doğumlu Emre Bilgin koruyacak. Kulübede ise U-19 Takımı’nda 2002 doğumlu Gökdeniz Kurşunoğlu yer alacak.