Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

26'GOOOLL!!! Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ın golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Anastasios Bakasetas, yaptığı vuruşla kaleci Utku Yuvakuran ve topu ayrı köşere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar