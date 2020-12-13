Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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44'GOL! Kevin Mirallas Gaziantep FK takımını öne geçiren golü atıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir