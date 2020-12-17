Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Futbola eleştiri

Ligdeki son üç mücadelesinde iyi oyunun yanı sıra yedi puan çıkarmayı başaran G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası’nda da turunu attı. Aslan, zayıf rakibi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0’la geçmesine rağmen düşük tempodaki futbolu ve özellikle ikinci devredeki oyunu eleştirildi. Fatih Terim kupa mücadelesinde hastalıktan çıkan ve sakatlıktan dönen isimleri on birde tercih etmişti. Darıca karşısında koronavirüsten kurtulan Belhanda, Omar, Arda’nın ve Okan Kocuk şans bulmuştu.

Kadro ne olacak?

Bu isimlerin tam olarak hazır olmadığı biliniyor ve kupa mücadelesi bir anlamda test sınavı olarak da değerlendiriliyordu. Ve o isimler testi başarılı bir şekilde geçemedi. Terim, fizik olarak yetersiz gördüklerine özel program verilmesini ve lige hazır hâle getirilmelerini istedi. Karagümrük maçı öncesi deneyimli teknik adamın kadrosunda değişikliğe gidip gitmeyeceğine bugün ve yarın yapılacak idmanlarda oyuncuların gösterdiği performansa göre belli olacak.

Karagümrük mesaisi

Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayan Aslan’da Saracchi takıma döndü. 42 gündür adale sakalığı yüzünden tedavi gören Falcao ve sırt ağrısı çeken Babel ise özel program eşliğinde çalıştı.

EMRE’NİN YENİ ADRESİ...

Çolak Karagümrük’te

Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak’ın yeni adresi belli oldu: Fatih Karagümrük. Deportivo ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi elinde olan ve yarım sezonu boşta geçiren yıldız oyuncu, Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

TESTLER CAN SIKTI

İki pozitif daha var

G.Saray’da koronavirüs kâbusu bitmiyor. Hastalığa yakalanan Arda, Belhanda, Omar, Babel ve Okan daha yeni iyileşmişken genç oyuncu Kerem’in de pozitif çıktığı açıklanmıştı. Dün yapılan rutin testlerde de iki oyuncuya daha Covid-19’a rastlandığı duyuruldu.

KAFA YARALANMASI HÂLİNDE

İlave oyuncu hakkı geldi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) oyuncu değişikliklerini yeniden düzenledi. Buna göre, sahada kafa çarpışması sebebiyle sakatlık yaşayan futbolcular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da değiştirilebilecek. Bu haktan rakip takım da faydalanabilecek.