Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Berat Özdemir heyecanı var. Bordo mavililerin Gençlerbirliği’nden 2,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı ve 4,5 yıllık mukavele yaptığı 22 yaşındaki orta saha “Biliyorum bu benim için yeni bir meydan okuma ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık, dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır” dedi.

Perez de tamam

Camiayı heyecanlandıran bir başka gelişme ise Enzo Perez... Trabzonspor, River Plate’in 34 yaşındaki orta sahasıyla prensip anlaşmasına vardı, kulübüyle anlaşmaya çalışılıyor. Başka kulüplerin de istediği Perez’in “Ben Trabzonspor’a söz verdim” demesi yönetimin elini güçlendiriyor. Ayrıca Yusuf Erdoğan da yeniden gündeme girdi.