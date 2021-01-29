Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. İkili görüşmelerini Gümüşdağ'ın ofisinde sürdürüyor.