Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yüzler gülüyor

Ara transfer döneminde istediği takviyeleri yapan Galatasaray’da yüzler gülüyor. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Florya’nın yakaladığı olumlu hava çok dikkat çekici. Denizli, Malatya, Gaziantep’ten sonra Başakşehir’i de deviren Aslan, Kadıköy’e dört maçlık galibiyet serisi ve moraliyle gidecek. Takıma yeni katılan Onyekuru gelir gelmez farkını konuştururken, Mustafa da ilk süre aldığı Başakşehir karşısında isteği, arzusu ve becerileriyle nokta atışı olduğunu gösterdi.

Derbi umudu

Diğer yeniler Yedlin ve koronavirüsü atlatan Gedson Fernandes bir an önce forma giymek konusunda istekli. Yaşadığı uzun sakatlık sonrası formasına kavuşan Muslera’nın formundan hiçbir şey kaybetmemiş olması Terim’i en sevindiren gelişme. Sarı kırmızılılar, dört maç önce eldivenleri giyen Uruguaylı sonrası puan kaybı yaşamazken kalesinde sadece iki gol gördü. Derbi öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması da Terim’i en mutlu eden gelişmelerden biri.

Fener hazırlığı

Başakşehir engelini geçen G.Saray derbi hazırlıklarına başladı. Dünkü antrenmana sakatlıkları geçen Falcao, Şener, Oğulcan ve Emre Taşdemir de katılırken Feghouli’nin tedavisine devam edildi.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Falcao döndü

G.Saray’ın bir türlü faydalanamadığı Radamel Falcao tam bir ay sonra görüldü. 2 Ocak’taki Antalya maçında sakatlanan Kolombiyalı golcü, tedavi için gittiği İspanya’dan döndükten sonra dün takımla birlikte çalışmaya katıldı. Terim’in derbide yıldız isme forma vermesi beklenmiyor.