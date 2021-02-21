Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 26. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor’u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Rayane Aabid’in savunma arkasına açtığı ortaya sol kanattan bindirme yapan Katranis kafayla vurdu ve topu uzak direğe göndererek ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada Erzurumspor’un kazandığı serbest vuruşta Cenk Ahmet’in ortasına, Gomes kafayla vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

33. dakikada Novikovas’un sol kanattan açtığı ortaya Omolo vuruşunda direk dibinde kaleci Munir mutlak gole izin vermedi.

36. dakikada Erzurumspor’un kazandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Omolo’nun şutunda top filelere gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

43. dakikada Erzurumspor’da Aatif’ın kaptırdığı topu alan Riberio, pasını Boupendza’ya çıkardı. Ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi. Dönen topu Traore tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+2. dakikada yay üzerinde Hatayspor’un uzaklaştırmak istediği topu kapan Novikovas’ın sert şutunu kaleci Munir kontrol etti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde Diouf, Adolphe Teikeu’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada beyaz noktaya gelen Diouf, kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 0-2

47. dakikada Erzurumspor’un kısa düşen pasında Boupenda topu kazandı. Kalesini terk eden Szumski, ceza sahası dışında Boupendza’ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boupendza’nın direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak Göktuğ’un solundan filelerle buluştu. 0-3

57. dakikada gelişen Hatayspor atağında Akintola’nın pasında Diouf’un vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. Dönen topu Aabid tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

68. dakikada Gomes’in pasını yay üzerinde Buğra’ya çıkardı. Buğra’nın bekletmeden çektiği şutu kaleci Munir kontrol etti.

73. dakikada Boupendza’nın uzun pasını alan ve ceza alanı içine sarkan Akitola’non sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Göktuğ kornere çeldi.

90. dakikada Kone’nin sol kanattan açmak istediği orta direkt kaleye yöneldi. Kaleci Göktuğ topu yumrukladı. Dönen topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Attaif’ın sağ kanattan ortasına altı pas içinde Oltan dokundu ve topu filelere gönderdi. 1-3

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat xx, Murat Erdin Gözütok xx, Osman Gökhan Bilir xx

BB Erzurumspor: Szumski x, Mehmet Murat x, Manuel Da Costa xx, Adolphe Teikeu x, Schweclen x, Omolo xx (Osman Çelik dk. 74 x), Petrus Boumal x (Buğra dk. 46 x), Cenk Ahmet xx (Göktuğ dk. 50 x), Novikovas xx (Rashani dk. 46 x), Aatif Chahechouhe xx, Ricardo Gomes x (Oltan dk. 74 xx)

Yedekler: Hasan Hatipoğlu, Butko, Rahmani Bergdich, Darri, Emrah Başsan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Burak Çamoğlu xx, Billong xxx, Pablo Santos xxx, Katranis xxx (Youssouf Kone dk. 71 x), Rayane Aabid xxx (Isaac Sackey dk. 86 ?), Ribeiro xxx, Akintola xxx, Adama Traore xxx (Selim Ilgaz dk. 78 x), Boupendza xxx (Muhammed Mert dk. 86 ?), Mame Diouf xxx

Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut Çaytemel, Akomadi,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Oltan (dk. 90+3) (BB Erzurumspor), Katranis (dk. 23), Mame Diouf (dk. 45+4 pen.), Boupendza (dk. 51) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Szumski (dk. 47) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Petrus Boumal, Ricardo Gomes, Rashani (BB Erzurumspor), Rayane Aabid, Boupendza (A.Hatayspor)