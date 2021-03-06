Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu bu akşam Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile oynanacak maç bekleniyor. Şampiyonluk yolunda siyah beyazlılar için bu çok büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde tam bir kenetlenme var. Bir süredir çalışmalarına Ümraniye'den devam eden yöneticiler, takımı tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokmuş durumda. Gaziantep maçının kazanılması durumunda liderliğe yükselecek ve en yakın rakibine üç puan fark atacak olan siyah beyazlılarda heyecan dorukta.

Hoca coşturdu

Teknik Direktör Sergen Yalçın da galibiyeti o kadar çok istiyor ki dün yapılan idman öncesi futbolcularından söz aldı. Yapılan dünkü antrenmanda maçın önemine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Biz bu ligin en iyi takımıyız. Liderliği tekrar geri almanın vakti geldi. Ama bu defa zirveyi bırakmayacağız. Sizden bana burada söz vermenizi istiyorum. Bu maçı kazanacaksınız" dedi. Sergen Yalçın'ın konuşmasını futbolcular büyük bir coşkuyla karşıladı. Siyah beyazlı futbolcular daha sonra kaptan Atiba önderliğinde galibiyet sözü verdi.

Atiba durmuyor

Son Malatya maçında gemisini kurtaran Kaptan Atiba formunun zirvesinde. Kanadalı yıldız dünkü idmanda da golleriyle teknik heyet ve arkadaşlarının alkışlarını topladı. Çalışmaya Cenk Tosun dışında bütün oyuncular katıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Algıya dikkat!

Beşiktaş Kulübü, son günlerde artan hakem polemikleri üzerine internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bağıranların değil sahada 'HAKKI'yla kazananların 'ŞEREF'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Hakemler üzerinden oluşturulmaya çalışılan kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz" denildi.