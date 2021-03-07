Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 14 gol atarken, bordo-mavililer ise 9 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, 1 kez kazandı. 2 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, sahasındaki tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, bir engeli daha aşmak istiyor

Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bir engeli daha aşmak istiyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.