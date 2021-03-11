Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon başında sil baştan takım kuran F.Bahçe, sakatlıklar, cezalar, form düşüklükleri ve tabii ki virüs sebebiyle neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmıştı. Sıkıntılara rağmen, Teknik Direktör Erol Bulut, “İdeal 11’e bulamadı” eleştirisiyle hedef tahtasına konmuştu. Ancak Hoca sonunda amacına ulaştı. Ligde 28, kupada 4 olmak üzere tam 32 maçın ardından Erol Bulut’un ideal kadrosu ortaya çıktı. Geride kalan 12 haftada zaruri bir durum olmadığı takdirde Bulut, as kadroda değişiklik yapmayacak.

Formalar kapışıldı

Kalede Altay’ın yeri zaten garantiydi. Sağ bekte Gökhan, Nazım’dan formayı kaparken sol bek de Caner krizi sonrası Novak’a kaldı. Stoper ikilisinde ise Serdar ile Szalai hem uyumları hem de zorlayanları olmadığı için banko. Sakatlıktan çıkan Gustavo form tutana kadar Mert Hakan devam edecek. Sosa ve Pelkas’ı ise kesecek kimse yok. Kanatları Valencia ve Osayi’ye teslim eden Bulut’un golcü tercihi de Thiam olacak. Bu hafta Valencia’nın yokluğunda Mert Hakan kanatta sahne alacak.

Szalai: Bu sene kesin şampiyonuz

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, Macartelevizyonu M1'e konuştu.“Büyük bir tarihe sahip ve dünya genelinde tanınan bir kulübe geldim” diyen Szalai “Şampiyon biz olacağız. Büyük rüyanın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza sadece 12 maç kaldı” ifadelerini kullandı.

PELKAS’TAN MÜJDE

Pazar sahadayım

Konya deplasmanında Skubic’le çarpışıp hastanelik olan Dimitrios Pelkas, “Çarpmadan sonraki birkaç dakikayı hatırlamıyorum. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Büyük bir ailenin parçası olduğumu hissettim. Pazara sahadayım” dedi.

ALTAY, AY YILDIZI İSTİYOR

O formayı alacağım

Fenerbahçe’nin “Duvar”ı Altay Bayındır’ın hedefi millî takım. Bu sezon gösterdiği performansla sarı lacivertlileri şampiyonluk yarışında tutan genç eldivenin hedefi Avrupa Şampiyonası’nda ay yıldızlıların bir numarası olarak boy göstermek.