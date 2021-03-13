Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yendi.

İlk yarı

5. dakikada Davidson, rakip ceza sahası yakınından pasını orta alana çıkardı. Topu kontrol eden Salih Uçan'ın uzaktan vuruşunda, kaleci Boffin topu çıkardı.

16. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yarı alanından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Orgill, kalesinden çıkan Marafona'nın üstünden topu aşırttı. Son anda kademeye giren Tzavellas, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı meşin yuvarlağa Babacar hareketlendi. Babacar'ın kalesinden çıkan Boffin'in üstünden aşırttığı top dışarı çıktı. VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka, saha kenarına gelerek pozisyonu inceledi. Pozisyonda Boffin'in Babacar'a faul yaptığını belirleyen Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. 28'inci dakikada penaltıyı kullanan Babacar'ın vuruşunda üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 1-0

39. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Tzavellas, kendi yarı sahasından Mustafa Pektemek'e pasını attı. Rakiplerini geçen Mustafa Pektemek'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu takip eden Mustafa Pektemek ceza alanında kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

46. dakikada kaleci Marafona'nın önde olduğunu fark eden Veysel Sarı, kendi yarı sahasından topu kaleye gönderdi. Marafona'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlağı önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

69. dakikada kornerden gelen topu Moubandje, kafayla penaltı noktası üzerindeki Salih Uçan'a indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

83. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Ceyhun Gülselam, topu sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

90+5. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Efkan Bekiroğlu'nun soldan ortasında Ceyhun Gülselam'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu.

Mücadele, Aytemiz Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.