Yalımcan Sarpyel

Son dört maçında sadece bir galibiyet alabilen Galatasaray zirve yarışında sekiz puan bırakarak önemli bir avantajını kaybetti. Sarı kırmızılılar Hatay mücadelesiyle başlayacak yeni fikstüründe tekrardan bir seri yakalamak ve yaralarını sarmak istiyor. Ancak Cimbom'un teknik heyetini en çok düşündüren konuların başında millî takım arası bulunuyor. Çünkü sarı kırmızılıların on bir as oyuncusu ülkelerinin millî takımlarına gitmek için İstanbul'dan ayrıldı. Daha önceki dönemlerde millî takımlarda yaşanan sakatlıklar şu an için Aslan'ın en büyük endişesi olmuş durumda.

Sakatlık olmasın

Millî aranın ardından, ligin dişli ekiplerinden Hatay'a misafir olacak Cimbom'un defans hattında Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı oldukları için forma giyemeyecek. Sağlık ekibi, Fatih Terim'in talimatıyla ülkelerine giden oyuncuların sakatlık geçmişleri, kondisyon ve fiziki durumları hakkında detaylı bir rapor hazırladı ve millî takımlarının ekiplerine yolladı. Ayrıca ay yıldızlı takımın sağlık ekipleriyle de iletişim kuruldu. Oyuncuların muhtemel sakatlıklarının önüne geçmek tedbir alınması istendi. Millî takımda sakatlanan Luyindama yedi ay forma giyememişti.

Kupa almadan ayrılmam!

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana uzun süreli sakatlıklar yüzünden bir türlü isteneni veremeyen Radamel Falcao, sarı kırmızılı takımdan kupa almadan ayrılmak istemediğini söyledi. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan Kolombiyalı oyuncuyunun Inter Miami’ye transferi ise gündemden düşmüyor. Miami'nin ortakları arasında yer alan David Beckham "Ronaldo, Messi, Falcao gibi dünya yıldızlarını takımda görmek istiyoruz" demişti.

G.Saray'ın millî takımlara gönderdiği oyuncular:

Taylan (Türkiye)

Emre Kılınç (Türkiye)

Luyindama (D. Kongo)

Babel (Hollanda)

Donk (Hollanda)

Onyekuru (Nijerya)

Etebo (Nijerya)

Linnes (Norveç)

Gedson (Portekiz U-21)

Mustafa (Mısır)

Feghouli (Cezayir)

BEŞİNCİ İSİM DE ÇIKTI

Hamamcıoğlu aday

∂ Divan Kurulu Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına aday olacağını açıkladı. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Ali Fatinoğlu ile birlikte adaylığını açıklayan beşinci isim oldu.

PARÇALIDAN ÇAPRAZA…

Yeni formalar sızdı

∂ Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği iç saha formasının tasarımı sızdı. Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni tasarım olduğu iddia edilen formada klasik parçalı yerine çapraz sarı ve kırmızı renklerin kullanıldığı görüldü.