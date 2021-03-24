Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ada’dan Galatasaray ile ilgili bir transfer haberi var. Önceki gün Daily Mail, Cimbom’un Crystal Palace'tan sezon sonu ayrılacak Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt için üç yıllık sözleşme teklif ettiğini yazarken bu defa biten bir iddia geldi. Football Insider, sarı kırmızılıların, Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Saracchi dönüyor

Bedelsiz olarak G.Saray’a transfer olacak Alioski, bu sezon Leeds'te 27 lig maçına çıktı ve 2 de gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon avro. Bilindiği gibi Aslan sol bek için geçici çözüm olarak Saracchi’yi 1,5 sezonluğuna Leipzig’den kiralamış ancak oyuncudan beklenen performansı alamamıştı. Uruguaylı oyuncu sık sık sakatlık problemi yaşamıştı.

Onyekuru hazırlanıyor

Sarı kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru hızlı bir giriş yapmış ancak sonrasında suskun kalmıştı. On biri de unutan Nijeryalı oyuncunun millî ara sonrasında tekrar kadroya girmesi bekleniyor.

Başın sağ olsun Yalımcan

Gazetemizin Galatasaray muhabiri Yalımcan Sarpyel’in annesi Çiğdem Sarpyel vefat etti. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Çiğdem Anne, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze, bugün Avcılar Mezarlığı’nda defnedilecek. Merhumeye Allah’tan rahmet, arkadaşımıza da sabırlar diliyoruz.