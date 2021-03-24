Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.