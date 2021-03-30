Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Kulübede Babel, Feghouli gibi isimlerle oturacaksınız ve değişiklik tabelasında 18 numarayı göreceksiniz... Üçüncü Lig’den gelen ve Galatasaray gibi bir takımda şans bulan 22 yaşındaki isim adına çok önemli bir fırsat bu. 24Erzincanspor’dan Galatasaray’a gelen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim’in hamle oyuncuları arasında değişmez hâle geldi desek yeridir. Şu ana kadar 18 lig maçında süre alan ve bunlardan sadece 1’ine on bir başlayan Aktürkoğlu, toplam 351 dakikaya üç gol sığdırıp bir de asist yaptı.

Yıpratıcı ve savaşçı

Orta sahada, kanatta ve forvette görev alabilen Kerem’in önünü açık gören Terim, öğrencisinin savaşçı kimliğinden de çok memnun. Süre aldığında pozisyon takibini çok iyi yapan, boş alan kovalayan, rakibe önde baskı yapan ve kaleyi gördüğü anda öz güvenli bir şekilde şutlarını atan Kerem Aktürkoğlu’nun ilerleyen dönemde daha fazla süre alması bekleniyor. 2024’e kadar mukavelesi bulunan genç isim de görev verildiği süre zarfında takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söylüyor.

152 maç, 42 gol

Kariyerinde Başakşehir, Bodrumspor, Karacabey Belediye, 24Erzincan ve son olarak G.Saray olan Kerem Aktürkoğlu’nun 152 maçta 42 golü bulunuyor.

YORGUNLUK...

Mustafa soru işareti

∂ Galatasaray, millî ara sonrasında Hatayspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Çift forvet tercihini teke düşürmeyi planlayan Teknik Direktör Fatih Terim, forvet bölgesinde Mustafa Muhammed’i düşünüyordu ancak genç golcünün Mısır Millî Takımı’ndan yorgun dönecek olması Radamel Falcao’yu bir adım öne çıkarıyor.