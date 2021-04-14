Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da 28 Nisan’da yapılacak Divan Başkanlığına yeniden aday olan Ali Sürmen’den önemli açıklamalar... Genç yönetici sayısının artması gerektiğini belirten Sürmen “Yenilenmek ve gelişmek zorundayız. Alttan gelen dip dalgasını görmek zorundayız” dedi. Ali Sürmen, transfer konusunda da İngiltere gibi bir takım kriterlerin getirilmesi gerektiğini ve bunu da yönetmeliğe koyup mevcut yönetimler için yabancı oyuncu alırken bağlayıcı olması gerektiğini söyledi.

Özdemir’e sert çıkış

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Trabzonspor'un FIFA’ya yaptığı başvuru sonrası, kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren “Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Buna izin vermeyiz” diye konuştu. TFF’nin 1959 öncesi şampiyonluk konusunda Fenerbahçe’yi kolladığını öne süren Sürmen “İdmanocağı o dönemde üç kere şampiyon oldu. Fenerbahçe, o dönem İstanbul’da kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil değildir” dedi.